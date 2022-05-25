نائبة ترد على عمرو واكد: المرأة المصرية وقفت ضد محاولات أمثالك لهدم الدولة

ردّت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الإساءة التي وجهها عمرو واكد المقيم في الخارج إلى المرأة المصرية في إحدى تدويناته على تويتر، مؤكّدة أنَّ المرأة المصرية قدمت أدواراً وطنية على مدار التاريخ، ونالت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من حقوقها، وأصبحت محل اهتمام القيادة السياسية، وذلك ساهم في نجاحها المرأة ووصولها إلى أهدافها، وتحقيق العديد من آمالها التي كانت بعيدة المنال.

المرأة المصرية في مقدمة الصفوف

وقالت عضو مجلس النواب في بيان صادر اليوم، إنَّ المرأة المصرية لها مكانة كبيرة عرفتها الحكومات المصرية المتعاقبة، إذ إنَّها كانت في طليعة الصفوف منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، كما كان لها دورًا كبيرًا في عجلة التنمية في جميع المجالات

وتابعت النائبة: «نفتخر أن يكون لنا رئيس مثل السيسي، ونفتخر أن المرأة المصرية هي التي وقفت ضد محاولات هدم الدولة المصرية ولم تقبل أن تكون مصر مثل العرق وسوريا ولبيا وغيرها من الدولة الأخرى، بل حافظت على الدولة المصرية وثبتت دعائمها وحافظت عليها ضد محاولات تفكيك الدولة».

نجاح المرأة المصرية

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب «نجاح المرأة المصرية يعبر بشكل أصيل عن نجاح الدولة، لذا يتعمد أعداء مصر تشويه المرأة والنيل منها بمختلف الطرق».

واستكملت أنَّ «المرأة المصرية الحرة هي التي تدافع عن أمن واستقرار بلدها ضد محاولات أمثالك من الإرهابيين والخونة لعرقلة مسيرة خطوات الإصلاح الاقتصادي، والرئيس السيسي يقدر المرأة، وغير مقبول نهائي التعرض لعظيمات مصر من قريب أو بعيد، وغير مقبول نهائي المساس بهنّ بأي كلمة».

وكان عمرو واكد قد كتب تدوينة عبر حسابه على تويتر، حملت إساءة للمرأة المصرية، ما آثار غضب المواطنين الذين سارعوا بالردّ عليه، مؤكّدين قيمة ومكانة المرأة المصرية على مدار التاريخ.