عاجل .. «النواب» يحيل مشروع قانون النقل النهري للجان المختصة
كتب:
محمد يوسف
11:24 ص | الثلاثاء 24 مايو 2022
المستشار حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
قانون الملاحة الداخلية
ويعد هذا المشروع بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.