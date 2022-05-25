نائب رئيس الوزراء الليبي يلتقي وفد «العربية للتصنيع».. ويقبل دعوة «التراس» لزيارة مصر

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، موضحا أهمية مشاركة العربية للتصنيع في دعم طرابلس ونقل تجربة مصر في البناء والتنمية وإعادة تأهيل المصانع الليبية طبقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثاني لمعرض وملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا»، الذي ينعقد على مدار خمسة أيام حتى 27 مايو 2022، بمدينة بنغازي، شرق ليبيا، بحضور ومشاركة كُبرى الهيئات والمؤسسات والشركات المصرية، وعدد 47 شركة قطاع خاص، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وفد «العربية للتصنيع» بملتقى «شركاء العمران» يبحث تعاون الهيئة مع الحكومة الليبية في مختلف المجالات

وأوضح رئيس وفد العربية للتصنيع أن الحكومة الليبية أعربت عن سعادتها بدعوة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لوفد الحكومة الليبية، لزيارة الهيئة، مؤكدين قبول الدعوة والتواصل مع المسئولين في مصر لتلبية الدعوة والاجتماع في أسرع وقت، وأكد الجميع أن ليبيا تحتاج سرعة تعاون المصريين في كافة قطاعات البنية التحتية المختلفة.

وشهد الملتقى حضور الدكتور علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، ونائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري، ومدير عام صندوق إعمار «بنغازي- درنة»، والقنصل العام المصري، وعدد من ضباط قوات القيادة العامة ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة.

دعوة وفد الحكومة الليبية لزيارة مصانع الهيئة

وعلى هامش فعاليات المعرض عقد وفد رفيع المستوى من الحكومة الليبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة حماد وزير المالية والتخطيط، والمهندس عوض البدري وزير الكهرباء، والمهندس سالم الإدريسي وزير الاتصالات، والدكتور محمد دومة وزير المياه، اجتماعًا مع وفد الهيئة العربية للتصنيع.

وشهدت الاجتماع استعراض امكانيات الهيئة العربية للتصنيع، في صناعة ونقل ولحام واختبار مواسير البولي إيثيلين حتى قطر 1600 مللي والمستخدمة في مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وUPVC، وتم استعراض إمكانيات الهيئة في تصنيع الأجهزة المنزلية مثل الميكرويف والغسالة والثلاجة والتابلت والتليفزيون، ومنتجات الهيئة من «التابلت واللاب توب»، الذي يتم تصنيعه بالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة، بالإضافة إلى العدادات الذكية للشوارع وعدادات مسبقه الدفع للمنازل، وعدادات «سمارت»، الخاصة بالمياه، والشاشات التفاعلية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والجامعات، وشاشات التليفزيون المنزلية بمختلف أحجامها ومقاساتها، كما تم استعراض توافر باقي الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الميكرويف والعدادات الذكية للمياه والغاز والكهرباء، وكشافات إنارة الشوارع الخاصة بتخفيض الطاقة من 400 وات إلى 100 وات، وتم استعراض تعاون الهيئة مع وزارة التنمية المحلية من خلال توريد 3 ملايين كشاف لإنارة شوارع الجمهورية، بالإضافة إلى كاميرات وأنظمة المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تتعرف على الوجوه وأرقام السيارات.

الهيئة تستعرض إمكاناتها التصنيعية في كافة المجالات

واستعرض الاجتماع ولاعات الغاز الطبيعي للأفران والأغراض الصناعية، بالإضافة إلى امكانيات الهيئة في تصنيع وتركيب واختبار وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، واستعراض نماذج لتلك المحطات نفذتها الهيئة في مصر وبعض الدول الأفريقية، حيث نفذت العربية للتصنيع محطات خارج مصر في أوغندا بقدرة 4 ميجا وات تم تسليمها، فضلا عن تعاقدات بقدرات 8 ميجا وات مع الكونغو واريتريا وجاري التعاقد على تنفيذ محطات شمسية بدولة جيبوتي إلى جانب التوسع في الدول الإفريقية لتنفيذ محطات طاقة شمسية أخرى.

وعرضت الهيئة العربية للتصنيع، إمكانياتها بشأن صناعة عربات المطافئ وتوافر 10 عربات جاهزة للدفع، وإمكانيات الهيئة في تصنيع سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تصنيع الأسرة الطبية واللوحات المعدنية للمركبات، وتوريد محولات الكهرباء والرنجات والكابلات والموزعات، كما تم استعراض إمكانية تصنيع وتوريد وتشغيل محطات تحلية وتنقية المياه، وطلمبات الضغط العالي، واستعراض قدرات الهيئة في تصنيع السيارات الجيب بالتعاون مع شركة جيب الأمريكية. .