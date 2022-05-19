بروتوكول تعاون بين «العربية للتصنيع» وشركتين «مصرية وإماراتية» لتصنيع «منظومات نقل ذكي»

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، بروتوكول للتعاون المشترك مع مجموعة المصريين للاستثمار، وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية، للتعاون في تصنيع منظومات النقل الذكي الصديقة للبيئة، بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعة المصريين للاستثمار، وأحمد سهيل فارس المزروعي، الشريك المؤسس لشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.

تعاون مصري إماراتي لتوطين صناعة المركبات الكهربائية

يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود مستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع , لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع كبري الشركات الصناعية المتخصصة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل ، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

جرى الاتفاق على التعاون في تقديم منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذكية الصديقة للبيئة، وتصنيع الدراجات الكهربائية الخفيفة والثقيلة لصالح السوق العربي والأفريقي، والتعاون في البحوث والتطوير لتحسين الدراجات الكهربائية مثل البطاريات المحدثة والتصميم الذكي بما يتماشى مع متطلبات السوق والعملاء.

التراس: تصنيع الدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها محلياً

وقال الفريق عبدالمنعم التراس، إنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة, لافتا أن هذه الدراجات يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة .

العربية للتصنيع: إدارة منظومة إلكترونية ذكية للدرجات بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، موضحا أن التعاون يستهدف بهذا التعاون تقديم منظومة تشغيل وادارة الكترونية ذكية تعمل طبقا للمعايير العالمية للدراجات الكهربائية داخل المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة،, لافتا للتوسع مستقبلا لتلبية كافة احتياجات الأسواق العربية والأفريقية .