بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية «شقة الزمالك»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، قبل قليل، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبدالله سلام.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في شقة الزمالك، وجهت لهم تهمة الاعتياد على بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة.

وبعدها أصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن هذه القضية، قائلة فيه إن: «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها».