التصديري للطباعة: 8 شركات تشارك في البعثة التجارية إلى الأردن بنهاية مايو

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، مشاركة 8 شركات في البعثة التجارية المصرية التي تبدأ فعاليتها يوم 29 مايو الجاري في الأردن، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ونقابة تجار المواد الغذائية في الأردن وشركة «كونسبت» وغرفة تجارة عمان والتمثيل التجاري، في إطار خطة ورؤية المجلس للنهوض بصادرات القطاع وتعريف الأسواق الخارجية بالقطاع ومنتجاته وإيجاد وسائل وسبل جديدة لزيادة الصادرات.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن البعثة المرتقبة، هي أحد الأنشطة الخارجية التي ينظمها المجلس بهدف تعريف المستوردين والتجار من دول الأردن والعراق وسوريا وفلسطين بمنتجات القطاع التي تشهد تطورا كبيرا مما يجعلها مؤهلة للتواجد في أكبر الأسواق العالمية.

المجلس يسعى للتواجد في كافة المحافل الدولية

وأضاف رئيس المجلس التصديريhttps://m.elwatannews.com/news/details/6039154 في تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس التصديري يسعي إلى التواجد في كافة المحافل الدولية والعربية المتخصصة في قطاع الطباعة والتغليف والمصنفات الفنية، وذلك بهدف الاستمرار في تحقيق أداء متميز لصادرات القطاع التي تشهد طفرة كبيرة في الربع الأول من 2022 حيث سجلت الصادرات ارتفاع بنسبة 62%.

دورات تدريبية للشركات حول كيفية التعامل في الأسواق الخارجية

وأكد المهندس نديم إلياس استمرار فعاليات المجلس التصديري على المستوي الداخلي بعقد دورات تدريبية للشركات حول كيفية التعامل في الأسواق الخارجية وندوات تعريفية باحتياجات كل سوق تصديري، وكذلك تكثيف التواجد في المعارض والبعثات الخارجية من أجل تحقيق رؤية وزارة الصناعة والتجارة واستراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار.