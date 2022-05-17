«التصديري للصناعات الغذائية»: تكلفة الزيوت ارتفعت 100% عالميا

علق المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على ارتفاع أسعار الزيوت، قائلا إن الشركات واجهت ارتفاع التكاليف العالمية، وسعر الصرف، وأرجأت الزيادات لما بعد عيد الفطر المبارك، خاصة أن التكاليف ارتفعت أكثر من 100% عالميا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها كورونا، وزيوت «القلي» لم تطالها نفس نسب الزيادة، وحرص المجلس على ذلك، لارتباطها بقاعدة كبيرة من المواطنين.

أسباب ارتفاع أسعار الزيوت عالميا

قال كريم بركة، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن أسعار زيوت الطعام ارتفعت بنحو 24% منذ 15 مايو، وجميع شركات إنتاج الزيوت مشكلات جمة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية من جهة، وتغيرات سعر الصرف مع جميع مستوردي ومنتجي الزيوت، ما أدى لزيادة التكاليف، لكن تماشياً مع خطى الدولة للحفاظ على مستويات الأسعار خلال شهر رمضان الماضي، أجلت الشركات الزيادات المقررة، وتحملت التكاليف على مدار شهر رمضان والأعياد، حتى جرى تطبيق الزيادة في منتصف مايو الجاري.

وأوضح «بركة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبب تتجاوز 100% منذ جائحة كورونا، أعقبها أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مع العلم أن أوكرانيا أحد أكبر مصدري زيوت عباد الشمس في العالم، بالاضافة لزيوت النخيل التي تمثل نسبة 70% مما يتم استيراده من الزيوت، ويتم استيرادها من أندونسيا وماليزيا، وشهدتا قرارات حكومية في شرق أسيا بمنع التصدير وتحديد كمياته، لتغطية الاستهلاك المحلي.

عدم رفع سعر زيوت القلية

وتابع عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، «هناك معطيات كثيرة أدت لزيادة تكاليف إنتاج الزيوت المختلفة من 70% إلى 100% ورفع الأسعار الأخير، بنسبة 24% جرى تطبيقه منذ ثلاثة أيام، لكن الشركات حرصت على عدم رفع تكاليف زيوت القلية، أو الزيوت الخليط بنفس النسب، لأنها مرتبطة بالقاعدة الأكبر من الجماهير».