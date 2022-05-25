رائد أعمال مصري في الخارج: «فخ المستريحين» يؤثر على اقتصاد الدول

أجرى برنامج صباح الورد المذاع عبر قناة ten، لقاء عبر برنامج زووم مع سيف الحكيم، أفضل رائد أعمال مصري في الخارج، من روسيا، للحديث عن استثمار الأموال بالشكل الصحيح وعدم الوقوع في فخ المستريحين، حيث قال إنّ هذا النوع من القضايا يتكرر في دول كثيرة، خاصة ذات الاقتصاد الناشئ، نتيجة لرغبة الناس في الربح الكبير والسريع، مع غياب الوعي الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى تضارب المعلومات عن الاقتصاد وطرق الاستثمار، ورغبة المواطنين في الربح الكبير والسريع، وهو الأمر الذي لا يحدث سوى بمشروعات وهمية وغير مشروعة.

جرائم «المستريح» تؤثر بالسلب على اقتصاد الدول

وأكد أفضل رائد أعمال مصري في الخارج، خلال حديثه بالبرنامج، مع الإعلاميين الإعلاميين كريم حاتم وياسمين سيف، أنّ تلك الجرائم تؤثر بالسلب على اقتصاد الدول، فكل هذه الأموال تدور خارج فلك الاقتصاد الرسمي، وهي ظاهرة تجعل المواطن يخاف ويتردد من الاستثمار.

وأوضح الحكيم، أنّ الربح في الاستثمار الحقيقي لا يتجاوز 30%، وهي النسبة المنطقية للربح، أما نسب الربح الضخمة فتدعو للقلق وتؤكد أنّ الاستثمار غير حقيقي وأحد أشكال النصب.

التواصل مع الجهات القانونية لضمان الأموال

وتابع أفضل رائد أعمال مصري في الخارج: «أنصح بالتواصل دائما مع الجهات القانونية لضمان الأموال قبيل البدء في الاستثمار»، لافتا إلى أنّ الشائع هو الاستثمار في مجال التكنولوجيا، لذا يجب على الشباب استثمار أموالهم في التعلم والتدريب في هذا المجال.

ونصح الحكيم، الشباب، بالتركيز على تنمية وتطوير خبراتهم وأنفسهم، للتمكن من النجاح والتقدم، فالدول تنمو بشبابها والمشروعات الصغيرة.