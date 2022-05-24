القبض على «أم المستريحين» في القاهرة.. هاربة من 364 سنة سجن

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على سيدة هاربة من تنفيذ 160 حكما قضائيا، بإجمالي مدة سجن بلغت 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة وصلت إلى 480 ألف جنيه، وأطلق عليها لقب «أم المستريحين».

ضبط أم المستريحين

بمواجهة السيدة الملقبة بـ«أم المستريحين»، بالأحكام الصادرة ضدها، أقرت بجميعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وألقي القبض على السيدة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم، الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ضبط مدير شركة هارب من 72 حكما

كانت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط مدير إحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 72 حكما بالحبس، بإجمالي عقوبات حبس بلغت 119 سنة و3 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 177 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.