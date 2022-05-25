وزيرة التخطيط: يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل في 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إنَّ الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميًا، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح بمعدل 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع 15%.

تنامي الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، إذ تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.

كما استعرضت وزيرة التخطيط، أثر الأزمة الروسية – الأوكرانية على أسواق العمل العالمية، موضحة أنه يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022، وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، كما تراجع معدل المشاركة في العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية.

تحسن ملحوظ بكل الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة

وانتقلت وزيرة التخطيط أثناء مؤتمر مجلس الوزراء، بعد ذلك إلى عرض مؤشرات أداء الاقتصاد محليًا، لافتة إلى أنَّ الاقتصاد المصري حقق نموًا مرتفعًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الجاري (يوليو 2021 – مارس 2022) بواقع 7.8%، مقارنة بـ1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% بنهاية العام المالي 2021-2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.

وفي غضون ذلك، استعرضت وزيرة التخطيط معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ بكل الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، إذ تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في قطاع المطاعم والفنادق، الذي شهد نموًا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.