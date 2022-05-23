«شباب النواب» تنتقد «المالية» و«التخطيط» لعدم صرف ميزانية أكاديمية التدريب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، انتقادات موسعة لوزارتي المالية والتخطيط، بسبب عدم صرف الميزانية الكاملة للأكاديمية الوطنية للتدريب، للعام المالي 2021.

مجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم في مجلس النواب، لمناقشة ميزانية الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

ووجَّه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، انتقادات لوزارة المالية والتخطيط، بسبب التباطؤ في صرف باقي الأموال المخصصة للأكاديمية في الميزانية الحالية، مؤكدا أن الوزارتين تعملان في جزر منعزلة وهناك غياب للتنسيق فيما بينهما.

أكاديمية التدريب

وأشار إلى أن لجنة الشباب قدمت مجموعة من التوصيات العام الماضي لزيادة ميزانية الأكاديمية ولكن لم يتم الأخذ بها، وهو ما يتطلب توضيحا من وزارتي المالية والتخطيط.

من جانبه، قال النائب عمر درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب قلعة من قلاع مصر، ولا يقتصر دورها على تخريج نواب وقيادات في الحكومة، ولكن لها دور وطني كبير، متسائلا كيف لا يتم توفير الاعتمادات المخصصة للأكاديمية؟

وطالب «درويش» ممثلي وزارتي المالية والتخطيط بتقديم دعم عاجل للأكاديمية الوطنية للتدريب، والعمل على سرعة تلبية كل المتطلبات.

رشا راغب: الأكاديمية تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولي من كبرى المؤسسات

كانت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أكدت أن الأكاديمية تمكنت لأول مرة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط من الحصول على الاعتماد الدولي من أكبر مؤسسات الاعتماد على مستوى العالم بدون أي خطأ وذلك خلال 26 شهرا لمدة خمس سنوات.

وأضافت راغب، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أن الأكاديمية توسعت في الشراكات لتحقيق رؤية الأكاديمية وأهدافها المستدامة مع مراعاة تمصير وتوطين ما يتم تقديمه.

وقالت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تعمل على إعادة تمكين دور مصر الريادي، وأن جميع الملفات تسير بخطى ثابتة، متابعة: «بدأنا في الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي، بالإضافة للحوار الوطني».