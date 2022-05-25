«نقل النواب» توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل

استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022-2023، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل اليوم الأربعاء.

ووافقت لجنة النقل على الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة النقل التي للعام المالي الحالي 2021-2022، وصلت إلى 42 مليونًا و62 ألف جنيه، ووصلت الخطة الاستثمارية إلى 50 مليونًا و44 ألف جنيه للعام المالي الجديد 2022-2023.

موازنة وزارة النقل الجديدة

واستعرض اللواء حسام السيسي وكيل عام وزارة النقل، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، الذي أكّد عدم وجود مطالبات لديوان عام الوزارة بخصوص زيادتها مؤكّدًا أنَّ هناك زيادة في الإيرادات وصلت إلى 20%.

إيرادات وزارة النقل

وأشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بموازنة ديوان عام وزارة النقل، بتحقيقها فائض وزيادة في الإيرادات بنسبة 20٪؜، متمنيًا أن تحذوا كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة.

وأضاف «عابد» أنَّ «دورنا كنواب عن الشعب وسلطة تشريعية هو التعاون التام مع السلطة التنفيذية وليس المراقبة فقط، واللجنة تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذية، ونحن داعمين للحكومة والجميع يعمل من أجل مصلحه المواطن المصري».

موازنة وزارة النقل 2022

ومن جهته، أثنى جمال السعيد عضو مجلس النواب على زيادة الإيرادات في الموازنة لتتجاوز 20%، قائلًا «ده رقم كويس ولكن نأمل في زيادته»، مشيدًا بزيادة الحوافز للمتميزين، ونحن مع الحوافز الإضافية المنافسة النزيهة بين العاملين.