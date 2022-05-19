تحرك برلماني لمواجهة فوضى انتشار المكملات الغذائية مجهولة المصدر في الجيم

تقدّم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، في تحرك من مجلس النواب؛ لمواجهة فوضى انتشار المكملات الغذائية مجهولة المصدر في صالات الجيم.

انتشار المكملات الغذائية في صالات الجيم

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في طلب الإحاطة، أنّ المكملات الغذائية انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، والتي يكون جزء ليس بالقليل منها عن طريق مصانع «بير سلم»، وبعيدة عن أعين الرقابة، وأعين الدولة ممثلة في وزارتي الصحة والصناعة، كما أنّها لا تلتزم بالمواصفات، ما يجعل ضررها أكثر من نفعها.

وأشار إلى أنّ العديد من الشباب يقومون بتناول هذه المكملات دون أي رقابة من الجهات المعنية، كما تستخدم دون إشراف طبي، وتنتشر بصورة أكبر لدى الشباب الذين يمارسون رياضة كمال الأجسام.

المكملات الغذائية مجهولة المصدر

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أنّ الشباب يستغنى عن الطعام الطبيعي لأخذ تلك المكملات الغذائية التي تؤدي إلى الضرر بهم، وهذه عادات صحية غير سليمة تؤثر على الصحة العامة، كما أنّ هناك عددًا كبيرًا من صالات الجيم، تبيع تلك المكملات وسط غيابٍ تامٍ من الرقابة، ويتم تناولها بشكلٍ عشوائي، ما يتسبب في مشكلات صحية لكثير من الشباب.

واستفسر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن غياب دور هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على هذه المنتجات، مشيرا إلى أنّ ما يشكل استفاهمًا كبيرًا هو أنّ المكملات الغذائية مصنّعة في مصانع «بير سلم»، دون إشراف وزارة الصحة.

حملات توعية من مخاطر المكملات الغذائية

وطالب النائب أيمن أبو العلا، الحكومة بضرورة عمل حملات توعية من مخاطر المكملات الغذائية بعيدًا عن إشراف طبي، ومدى تأثير ذلك بشكل سلبي على الصحة العامة.