ردود فعل الجمهور بعد انفصال حسام الجندي ومنال حمروني: ربنا يصلح ما بينكم

توالت التعليقات من الجمهور على الفنان حسام الجندي، بعدما أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني، منذ ساعات حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي «فيس بوك».

وجاءت تعليقات الجمهور على منشور الفنان حسام الجندي كالآتي، «اللهم إن كان خيرا لكم ربنا يكتب لكم الخير إن شاء الله ويعوضكم الخير كله عاجله وآجله وإن كان غير ذلك ربنا ييسرلكم ما فيه الخير لكم إن شاء الله»، وتعليق آخر: «لا حول و لا قوة إلا بالله، ربنا يصلح ما بينكم علشان البنوتة والعشرة»، وتعليق آخر: «ليه كدا بس يارب يكتبلكوا الخير »، وتعليق جديد «ليه بس كده ربنا يختار لكم أنتم الاتنين الخير يارب».

انفصال حسام الجندي عن زوجته منال الحمروني

وأعلن الفنان حسام الجندي انفصاله عن زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني.

وكتب الجندي، عبر حسابه الخاص بموقع «فيس بوك»: «قدر الله وما شاء فعل، إلى من يهمه الأمر، تم انفصالي من منال حمروني وتمنياتي لها بالتوفيق».

وعقد حسام الجندي قرانه على الممثلة التونسية منال الحمروني، في بداية شهر نوفمبر 2019 في تونس.

واشترك الجندي مع الحمروني، سويا فى مسلسل «مملكة الغجر» الذي قامت ببطولته فيفى عبده وحورية فرغلى وسامح الصريطي وأحمد كرارة والذى عُرض في رمضان 2019.

وكان ظهور للفنان حسام الجندي مع زوجته في عام 2019 ، هو أخر ظهور لهما معا، وكان يقبل زوجته على الريد كاربت في ختام القاهرة السينمائي.

معلومات عن الفنان حسام الجندي

حسام الجندي، من مواليد عام 1981، أي يبلغ من العمر 41 عاماً، وتخرج الفنان حسام الجندي، في كلية الهندسة قسم العمارة، وقد بدأ مشواره الفني، في العمل بالتمثيل من سن 20 عاما.

كان أول ظهور للفنان حسام الجندي، في فيلم «صعيدي رايح جاي»، كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية، من بينها مسلسل «عائلة مجنونة جدًا، بنت من شبرا، سلسال الدم، صرخة أنثى».