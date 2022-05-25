علي جمعة: الحب عطاء وتضحية وليس ميلا قلبيا فقط

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، حقيقة الحب، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكداً أنه عطاء وليس «تمني» فقط.

حقيقة الحب

وأوضح علي جمعة، أن الحب عطاء، وليس ميلا قلبيا فقط، مشيرا إلى أن سيدنا أبو بكر الصديق كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما؛ ففي الهجرة كان يتقدم عندما يشعر أن خطرا يمكن أن يأتي من أمامه، ويتأخر يحمي ظهره، ثم يأتي عن يمينه وعن شماله، أكثر من خوف الأم على ابنها الصغير.

حقيقة الحب من سيرة النبي

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الصديق دخل الغار قبل النبي، ولما وجد جحرا ولم يجد ما يسده به وضع عقبه حتى لدغه ثعبان فبكى فنزلت دمعه على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، كل هذه الأشياء تدل على الحب، الحب لا يعني أن يحبه في قلبه ثم يقول له اذهب وهاجر وحدك إني أخاف أن يدركونا.

وأشار علي جمعة، إلى أن الحب عطاء فقد عرض سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلتين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون هجرته خالصة لله، وقال له: «بالثَّمَن».