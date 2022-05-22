علي جمعة: الموت الإكلينيكي عِلم يحتاج للتأني في الدراسة وللنفس الطويل

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الموت في الكتب القديمة نجده في بعضها وكأنه شيء بديهي وجرى تعريفه بشكل عجيب، وهو أن الموت هو ما يتلوه وضع الإنسان في القبر، والبعض فسر الموت بأنه ارتخاء للأعضاء وانتهاء الحرارة، وكل ذلك علامات، لكن ما نريد أن نعرفه هو ما حقيقة الموت؟ وخروج الروح؟

الموت الإكلينيكي علم لسة بيحبو

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الموت الإكلينيكي يختلف عن الموت الذي بعده القبر، لأن الموت الإكلينيكي يمكن أن يجعل الجسم يعمل بالأجهزة مثل التنفس والدورة الدموية، ولكن الشخص ميت دماغيا.

وتابع: «هل هناك حالات فيها الدماغ مات وبعدين رجع؟ وإزاي نقيسها؟ هارفرد طلعت مقياس من 18 بند وبعدين زودت عليهم 3 بنود فأصبحوا 21 بند، يبقى إذن ده علم لسة بيحبو لسه في بدايته، مش علم متفق عليه».

وواصل: «عملنا مؤتمر أيام الشيخ سيد طنطاوي، رحمه الله، عن مسألة الموت، عشان نقرر وما يتلوها من نقل الأعضاء من الميت، فتقريبا 99% قالوا إن الـ 21 بند أو علامة دي موافقين عليه، وبناء عليها نحكم على الشخص بالموت أو يجوز أخد الأعضاء منه في حالة موته».

عميد كلية الطب رفض مقياس هارفرد

واستكمل: «عميد كلية الطب موافقش على البنود دي، وقال أنا مش موافق إطلاقا، وشدد في الكلام، وبالتالي الأمور دي بتحتاج لنفس طويل وعلم مستمر وأبحاث غير منحازة، متبقاش ثقافة الإنسان أو مصالحه هي التي تتحكم في خيار أبحاثه، كثير جدا هذا التحيز نجده في النت».

وأكد أن كل هذه الأشياء تحتاج للتأني في الدراسة، ولسؤال الخبراء ودراستها دراسة منصفة غير متحيزة.