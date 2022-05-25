ضياء رشوان يطالب بزيادة موازنة هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة طلبت تخصيص مبلغ 455 مليون جنيه لموازنة العام المالى 2022/2023، بينما اعتمدت وزارة المالية، مبلغ 340 مليون جنيه بنقص 115 مليون جنيه عن طلب الهيئة.

موازنة الهيئة العامة للاستعلامات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وممثلي وزراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح «رشوان»، أن هناك أعباء كثيرة على الهيئة في ظل التزاماتها ومسئولياتها، لافتا إلى أن الهيئة تضم 2000 زميل وزميلة، بما فيهم المكاتب فى الخارج.

وقال: «توجد 9 مكاتب فى الخارج، والإعلام ليست مسألة هواية، حتى الإعلام فى للتواصل الاجتماعي أصبح الآن حرفة، الإعلام مكلف جدا».

وأستطرد قائلا: «جريدة مصر السينمائية، لما ذهبت للهيئة وجدت أن فيها 2600 عدد من الجريدة، وتم إصلاح وحفظ الأعداد وحفظ بتكلفة 30 مليون جنيه، والمهام المنوطة بالهيئة 10 مهام، ونقدم عدد كبير من المنتجات والمخرجات الإعلامية سواء إعلام داخلى يضم 65 مقر فى كل محافظات الجمهورية، وإعلام موجه للخارج، وتم إنشاء موقع لأفريقيا بتسعة لغات، وتوجد مشكلة فى وجود مترجمين».

ولفت إلى أنه لا توجد مسابقات تعيين فى الهيئة العامة الاستعلامات منذ عام 2004، وقال إن هيئة الاستعلامات أعدت 120 كتابا ترجمة كاملة من كل اللغات إلى اللغة العربية، وتنفذ 46 نشرة، منها حوالى 14 نشرة يومية، كما جمعت الدستور وترجمته للغة الإنجليزية، وطباعة 700 ألف نسخة منه.

واستطرد رئيس هيئة الاستعلامات: المكاتب الخارجية لست متفائلا باستمرارها، وهناك خطة تطوير للهيئة، ولا بد من إعادة نظر فى موضوع المكاتب الخارجية، لا يوجد توجيه من اللجنة العليا المشكلة بتوجيه من الرئيس بشأن مصيرها.

مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات

واقترح رشوان، أن تتحول الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة خدمية بدلا من كونها حاليا هيئة اقتصادية.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية استمرار وجود المكاتب الخارجية للهيئة العامة للاستعلامات، ودعمها نظرا لأهميتها.

وتابعت شرف الدين: الجناح الثاني لهيئة الاستعلامات هو التلفزيون، ولا أحد أن مصر بكل قوتها لا توجد قناة تليفزيونية ناطقة بالأجنبية.