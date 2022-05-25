46 نائبة برلمانية: بلاغ للنائب العام ضد إساءة عمرو واكد للمرأة المصرية

أعلنت نحو 46 نائبة برلمانية، عن بالغ غضبهن ورفضهن التام «لما صدر من إساءة من المدعو عمرو واكد لسيدات مصر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، والمتاح لجميع الأشخاص الانضمام إليه ومشاركته في جميع منشوراته دون اشتراك سابق للحساب، إذ كتب تغريدة عبارة عن استفتاء؛ مما يدل على تعمده بنفسه ترويج إهانات للمرأة وإثارة الفتن بين الأشخاص، والتعدي على القيم الأسرية في تعليقاتهم على هذه الاستفتاءات، مستغلا في ذلك شهرته ومتابعيه».

المرأة المصرية العظيمة

وأكدت النائبات، في بيانهن أنه «بالرغم من قيام عمرو واكد بحذف المنشور واعتذاره، إلا أن الفعل قد صدر من المدعو، ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة».

وشددت نائبات مصر، على «رفضهن القاطع اعتذار هذا المدعو، وأن هذه الإساءة لا ولن تغتفر أبدًا، فالمرأة المصرية العظيمة هي عماد المجتمع وهي خط الدفاع الثالث عنه بعد الجيش والشرطة المصرية العظيمة، ومواقفها العظيمة تجاه وطنها معروفة ومشهود لها، وكانت ومازالت مثار إعجاب العالم أجمع، فهي التي تقدم الغالي والنفيس فداء للوطن، وهي التي تحمل على عاتقها مسئولية رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وقامت بأدوار عظيمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتستحق من الجميع كل الفخر والتقدير والاحترام، ونرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال».

المساس بكرامة المرأة المصرية

وأعلنت النائبات، «تصديهن لأي فعل أو قول من شأنه المساس بكرامة المرأة المصرية العظيمة، وعزمهن تقديم بلاغ للنائب العام ضد المدعو، وكل من تسول له نفسه المساس بالمرأة المصرية، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده».

وجاءت أسماء النائبات الموقعات على البيان، كالتالي:

هالة أبو السعد إيمان العجوز منى رشدي إيناس عبد الحليم عبلة الهواري هناء فاروق عبلة الألفي سهام بشاى غادة عجمي عايدة السواركة حنان عوض شيماء نبيه نانسي نعيم جيهان البيومي أمل سلامة منى عبدالله سكينة سلامة نجلاء العسيلى ولاء التمتامى أمل زكريا قطب جمان هشام عمارة أمل عصفور فريدة الشوباشي زينب السلايمي ألفت المزلاوي رقية الهلالي سحر العشري آمال رزق الله ابتهاج الطوخي سلمى مراد سولاف درويش إيرين سعيد سحر القاضي صفاء جابر عيادة نشوى الديب نانسي نعيم بطرس مايسة عطوة سناء السعيد راوية مختار هدى الطنباري مرثا محروس سارة النحاس غادة قنديل شادية الجمل سحر العشري ياسمين أبوطالب

يشار إلى أن الفنان عمرو واكد، كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمنت الإساءة للمرأة المصرية، وقام بحذفها بعد نشرها بساعات.