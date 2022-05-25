دومينيك تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية «العب غيرها» في دبي (فيديو)

تعرضت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، لحادث أثناء تصوير أحد مشاهد كليبها الجديد، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل إصابة دومينيك

كانت دومينيك، تصور مشهد راقص في كليبها الجديد «العب غيرها»، وخلال اندماجها في التصوير، تعرضت لإصابة خطيرة في اليد اليمنى، وتوقف التصوير وتم نقلها لأحد مستشفيات دبي.

التصوير كان يتم في فندق paramount التابع لشركة الإنتاج العالمية paramount، وتميز الكليب بأجواء استعراضية مميزة قريبة الشبه من الفوازير المصرية. أغنية "العب غيرها" كلمات محمد رسلان، ألحان محمد عبدالمجيد، توزيع كارلوس بومجاهد، طبلة الدكتور طوني عنقا، صولو روبير الأسعد، تسجيل صوت أستوديو إيلي سابا، مكس وماسترينغ Cmh Records Lebanon، ماكياج Makeupbymani، فساتين lovebyaisha، والكليب من إخراج مينا العدلي.

تيزر أغنيتها الجديدة

يأتي ذلك في الوقت الذي طرحت فيه دومينيك، تيزر أغنيتها الجديدة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، ترويجا للأغنية المقرر طرحها عبر قنوات «مزيكا» الجمعة المقبل.