مصطفى كامل: الأطباء منعوني من الكلام.. وحالتي الآن مستقرة

أكد الفنان مصطفى كامل أن حالته الصحية أصبحت مستقرة بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا وكان سببها الإجهاد.

وقال مصطفى كامل، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمد لله حالتي الصحية الآن جيدة، كنت ممنوع من الكلام نهائياً بأمر الأطباء، أما حاليا فأنا الحمد لله أحسن كتير أوي، بشكر كل من دعا لي واهتم بالسؤال عني الفترة الماضية».

مصطفى كامل يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وطمأن الفنان مصطفى كامل جمهوره على حالته الصحية منذ أيام عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر أنت الشافي والمنجي ولك الأمر يا ربي من قبل ومن بعد، أشكرك يا ربي عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك حفظتني وشملتني بعزتك وقدرتك وشفائك».

وأضاف: «شعرت أنها النهاية حقًا في لحظة عينان لا ترى يدان ترتعشان على طارة القيادة قبضة بالصدر عقل غير موجود، أقسم بالله لسان لم ينطق إلا بكلمتين لزوجتي الحقوني أنا بموت دلوقتي على كوبري أكتوبر وعايزكم تلحقوني أموت في بيتي ونطقت الشهادتين طوال عشر دقائق فوق كوبري أكتوبر واستسلمت لقضاء الله الذي أعادني بقدرته للحياة».

أزمة مصطفى كامل الصحية

وتصدر الفنان مصطفى كامل، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية وهو يقود سيارته على كوبري أكتوبر، ما اضطره للاتصال هاتفيًا بنجله ليخبره بسوء حالته، وحضر سريعًا ونقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.