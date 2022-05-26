تسريبات من واتساب توضح ميزة جديدة للاحتفاظ بالرسائل ذاتية الاختفاء

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp على طريقة جديدة تتيح للأشخاص الاستمرار في إخفاء الدردشات؛ إذ أتاحت في السابق إمكانية لاختفاء وانتهاء صلاحية الرسائل بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما، حسب المدة التي تختارها، وجرى تصميم الميزة لجعل الأشياء أكثر خصوصية - ومنع الأشخاص من البحث عن الأشياء التي قلتها في الماضي، ويمكن لأي شخص تعيينها للمحادثات الفردية أو المجموعات.

اكتشاف طرق جديدة للاحتفاظ بالرسائل

وقال موقع WABetaInfo، عبر لقطات شاشة مسربة من التطبيق، إنه جرى اكتشاف طرق جديدة للحتفاظ بالرسائل المختفية، ويبدو الآن أنها طريقة للاحتفاظ بها لفترة أطول على البطاقات، وينطبق هذا على المجموعات، لذلك قد يتعين عليك توخي المزيد من الحذر بشأن ما ستقوله في المستقبل.

وفقًا للقطات المسربة التي حصل عليها WABetaInfo، سيسمح الخيار الجديد للأشخاص الاحتفاظ بالرسائل المهمة حتى لا تختفي أبدًا، حتي مع تفعيل ميزة الاختفاء الذاتي؛ إذ يظهر أحد الخيارات في إعدادات المجموعة زرا يسمى «Kept Messages».

منع اختفاء بعض الرسائل المختفية

وقال الموقع، إنه يمكنك منع اختفاء بعض الرسائل المختفية في إصدار مستقبلي من واتساب، ونظرا لأن كل شخص في الدردشة يمكنه أن يقرر إلغاء الاحتفاظ بهذه الرسائل، فإن WhatsApp يخطط الآن لتسهيل العثور عليها ، لذا فهم يطورون هذا القسم.

يُذكر أن تطبيق الدردشة الشهير يعمل على المزيد من الطرق لتوسيع الرسائل المختفية.

الميزة الجديدة في إصدار سطح المكتب

وأشار الموقع إلى أنه جرى الكشف عن الميزة الجديدة في إصدار سطح المكتب من WhatsApp، على الرغم من أن الخبراء يتوقعون طرحها عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك iPhone و Android، لكن هذا لا يزال في مرحلة الاختبار التجريبي في الوقت الحالي.