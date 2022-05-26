مدبولي يصدر قرارين بإنشاء حي المنيرة الغربية واعتبار مشروعين «منفعة عامة»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارين برقمي 1317 و1348 لسنة 2022، باعتبار مشروع محور سمالوط العلوي، ومشروع ازدواج «المنصورة - محلة دمنة»، من أعمال المنفعة العامة.

إنشاء حي المنيرة الغربية

كما أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 1694 لسنة 2022، بإنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة باسم حي المنيرة الغربية، فضلا عن حي شمال الجيزة، والقرار رقم 1700 لسنة 2022، بالموافقة على تحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية، للاطلاع عليها اضغط هنا.