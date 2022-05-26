«العنانى» يعين عضوا جديدا بلجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، قرارا وزاريا رقم 163 لسنة 2022، بتعيين «يوسف وجدي ناثان فرنسيس»، عضوا بلجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية المٌشكلة بالقرار الوزاري رقم 103 لسنة 2021 بعد وفاة «هشام دسوقى جودة»، عضو اللجنة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية ويٌعمل به من تاريخ نشره.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والأثار أن «يوسف وجدي»، وشهرته «بيتر»، كان عضوا بمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التي تم حلها بموجب حكم قضائي في أبريل من العام الماضي، لافتا إلى أن قرار تعيينه في لجنة تسيير أعمال الغرفة حاليا يعود لوفاة عضو اللجنة هشام الشاعر.

إجراء انتخابات غرفة الفنادق في الربع الأخير من العام الجاري

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه من المنتظر إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك بعد انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس الذي تم حله حيث تم انتخابه في شهر أكتوبر عام 2018، موضحا ان مجلس الإدارة السابق تم حله بموجب حكما قضائيا بسبب بعض الإجراءات الخاصة بعدم تمثيل أحد فئات المنشآت الفندقية بمجلس إدارة الغرفة، مشيرا إلى أن وزير السياحة والأثار يصدر قرارا كل شهرين بتجديد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.

إلغاء نتيجة انتخابات غرفة المنشآت الفندقية

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 103 لسنة 2021 بإلغاء نتيجة انتخابات غرفة المنشآت الفندقية التي عقدت نهاية شهر أكتوبر عام 2018 وما ترتب على ذلك من أثار، مع تعيين لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة علاء عاقل وعضوية كل من هشام الشاعر وعبدالحميد أبويوسف وهيثم نصار ومحمد أيوب وذلك لمدة شهرين من صدور القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الغرفة.