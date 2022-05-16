«المنشآت الفندقية»: لا نية لتأجيل تطبيق زيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّه لا توجد أي مؤشرات لتأجيل زيادة الحد الأدنى للإقامة بالغرف السياحية والمقرر تطبيقها أول نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أنَّه بعد ارتفاع أسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات وتكاليف الصيانة ومستحقات الكهرباء والمياه والغاز التي يتحدد على أساسها سعر الفنادق فإن ذلك يتوجب رفع سعر الإقامة بالفندق حتى لا تتعرض الفنادق للخسائر.

أسعار الإقامة بالفنادق بداية من نوفمبر المقبل

وأضاف «عاقل» لـ«الوطن»، أنَّه بداية من شهر نوفمبر المقبل سيكون سعر إقامة الفرد في الغرفة الفندقية المزدوجة بفنادق فئة 5 نجوم 50 دولارًا في اليوم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فيما سيكون سعر الإقامة للفرد بغرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم 40 دولارًا في اليوم، بينما سيكون سعر إقامة الفرد بغرفة مزدوجة فئة 3 نجوم 30 دولارًا في الفرد.

وتابع: «بالنسبة لإقامة الفرد بغرفة بأحد فنادق النجمتين فإن سعر الإقامة سيبلغ 20 دولارًا في اليوم، بينما ستكون سعر إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق نجمة واحدة 10 دولارات في اليوم».

أسعار الفنادق لن تؤثر على الحركة السياحية الوافدة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنَّ تلك الأسعار التي سيتمّ تطبيقها بعد نحو 6 أشهر من الآن لن يكون لها تأثير سلبي على الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، لافتًا إلى أن أسعار الإقامة بغالبية الفنادق حاليًا سواء للمواطنين أو الأجانب أعلى من الحد الأدنى للأسعار الذي سيتمّ تطبيقه نوفمبر المقبل.

وكان محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر قد أكّد في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنَّ غالبية فنادق الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ رفعت أسعارها بداية من شهر مايو الجاري بنسبة تراوحت من 15 إلى 20%، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بعد زيادة أسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات، فضلًا عن العديد من الخدمات الأخرى، التي تدخل ضمن تكاليف البرنامج السياحي.