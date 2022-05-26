اختيار طارق عامر رئيسا لاجتماعات الخريف في البنك الدولي وصندوق النقد

اختارت مجموعة البنك الدولي محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة.

ويُلقي «عامر»، كلمة الافتتاح للاجتماعات ومعه رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، كما سيترأس مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.