موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. هل يقر تعديل أسعار الفائدة؟

يترقب الشارع المصري موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية المُقبل، أو موعد اجتماع البنك المركزي المصري، للإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة على الجنيه، والتي يتم الإعلان عنها بمجرد إنتهاء الاجتماع.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. 19 مايو 2022

فيما أكد في بيان رسمي مطلع الأسبوع الماضي، على أنَّ موعد اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي وصلت إلى 9.25 و10.25% على التوالي، خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية مارس الماضي، لن يتغير ليتم عقده يوم الخميس المقبل، الموافق 19 مايو الجاري كما كان محدد له.

المركزي: لا نيه لعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية للأسباب الآتية

كما نفى البنك المركزي نيته عقد اجتماعات اسثنائية خاصة بـ لجنة السياسة النقدية كما أُشيع، وفقًا لمصادر رسمية أكدت أنَّ الاقتصاد المصري وضعه جيدا ولا حاجة أو نية لعقد أي اجتماعات استثنائية.

يذكر أن البنك المركزي المصري يعقد نحو 8 إلى 9 اجتماعات سنويًا للجنة السياسة النقدية؛ لتحديد أسعار الفائدة الجديدة والتي يتم العمل وفقا لها من قبل البنوك المحلية على مدار 6 أسابيع متتالية، وحتى موعد انعقاد اللجنة الجديد.

ووفقا لآراء خبراء الاقتصاد والبنوك، فإنَّ هناك العديد من المحددات لقرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها، مثل مستويات التضخم في البلاد وسعر الصرف، بالإضافة إلى عوامل أخرى خارجية تؤثر على السوق المحلية أبرزها في الوقت الحالي رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

وتوقع العديد من بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد توجه البنك المركزي المصري نحو الاستمرار في تشديد سياسته النقدية، ليواصل رفع سعر الفائدة على الجنيه خلال اجتماعه الخميس المقبل؛ للحفاظ على الأموال الساخنة، أو الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي من السندات وأذون الخزانة.