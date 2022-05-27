حظك اليوم برج العقرب الجمعة 27-5-2022 عاطفيا ومهنيا

عليك اليوم مولود برج العقرب، أن تكون شديد الحذر والتروي في قرارتك، وذلك وفقًا لما أوضحته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، نظرًا لوجود الكثير من التعقيدات في برجك، وهذا سوف يؤثر عليك بشدة، ويؤثر أيضًا على قرارتك المهمة.

وتحذرك الأفلاك من الاندفاع اليوم، وأن تأخذ جانب الصبر والهدوء، ولا تخضع لأي نوع من أنواع الاستفزاز الذي ربما يؤثر على قرارتك، ويجعلك عرضة للانفعال والغضب، كما يجب أن تبتعد عن أي ضغوط تؤثر أيضًا على قرارتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، بالحذر والهدوء اليوم، خاصة أثناء النظر في المفاوضات شديدة التعقيد الذى ستخضع لها على الصعيد العاطفي، وعليك أن تحتوي أي أزمة تتعرض لها اليوم مع شريك حياتك، وأن تكون شديد الانتباه ولا تتسرع في ردود فعلك إطلاقا، ويجب أيضًا أن تكون شديد التركيز في حالة التوقيع على أي أوراق أو عقود اتفاق اليوم، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يحذرك الوضع الفلكي اليوم مولود برج العقرب، من الضغوط والعقبات التي ربما تواجهك، نظرًا لوجود القمر في مواجهة برجك، وهذا سوف يجعلك اليوم مندفعًا في قرارتك اليوم، كما يجب أن تحترس كي لا يسبب لك ذلك أي مشكلات على الصعيد المهني، أو أن تتعرض لأي حوادث أنت في غنى عنها.