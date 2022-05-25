حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج العقرب العديد من المزايا أبرزها الشجاعة، فهم لا يخافون من شيء أو شخص، ويسلمون أمرهم لخالقهم ودائما ما يكونون متفائلين بأن ما يريدونه سيحدث، ولا يهابون أحدا ويدافعون عن الحق بكل قوتهم، فلديهم قدرا كبيرا من الجرأة، كما يتميزون بالتركيز العالي في اتجاه معين على المستوى العاطفي أو المهني، حيث يضعون الهدف أمامهم ولا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، ويستمرون في المحاولة لتحقيق هدفهم، كما يعرف عنهم الإخلاص والولاء والوفاء في حياتهم كثيرا، بالإضافة إلى الطموح.

عيوب برج العقرب

وهناك بعض العيوب التي لمواليد برج العقرب، منها حب التملك، فهم لا يحبون أن يروا من يحبونهم مع غيرهم وتصيبهم الغيرة الشديدة سواء كان الشخص صديق لهم أو محبوب، مما يزعج من حولهم كثيرا.

صفات برج العقرب

ومن ضمن صفات برج العقرب الكتمان والغموض، فهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين حتى يضعوا أنفسهم في محل أمان من غدر أحد أو إفشاء أسرارهم يوما ما.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني، قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن القمر يتواجد في منزل العمل اليوم، مما يدفعك للعمل بإتقان من أجل إنتاج أعمال رائعة تجني منها أرباحا، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وأشارت خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن مواليد برج العقرب اليوم يبدون في قمة نشاطهم، كما يبدون على استعداد للتعامل مع المشاكل بموضوعية.