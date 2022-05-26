فابريزيو: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول مجانا الموسم المقبل

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات حول العالم، عن كواليس جديدة في محادثات محمد صلاح وإدارة ليفربول، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط فشل الطرفين في التوصل لنقطة اتفاق تقضي باستمراره لمواسم مقبلة رفقة الريدز، ومواصلة تحقيق الانتصارات والإنجازات الفردية والجماعية.

وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ محمد صلاح لا يفكر في الانتقال إلى الدوري الإسباني، كما أشيع في الفترة الأخيرة، بعد فشل انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، الأمر الذي جعل الملكي يبحث عن صفقة بديلة من أجل تدعيم هجومه، ووضع القطعة المفقودة في خط هجوم اللوس بلانكوس.

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