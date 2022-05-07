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التاريخ ينصف ليفربول أمام توتنهام.. وصلاح هداف المواجهات في «أنفيلد»

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 عمر القاضي
09:08 ص | السبت 07 مايو 2022
ليفربول

ليفربول

 يسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز على حساب توتنهام، عندما يستضيفه الليلة على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، في ظل الصراع الدائر بينه وبين مانشستر سيتي على لقب البريميرليج هذا الموسم.

ليفربول يأتي خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، ولكل فريق 4 مباريات متبقية لا يرغب أي فريق منهما في التفريط في أي نقطة حتى نهاية المشوار، على أمل تعثر الفريق الآخر ويخطف اللقب.

وتبدأ مسيرة ليفربول في الأمتار الأخيرة نحو لقب البريميرليج، بمواجهة صعبة أمام توتنهام، وهي أصعب المحطات المرتقبة للريدز، التي يسعى للفوز بها بحكم التاريخ.

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بقلم  عمر القاضي