رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات: تسليم 45% من الأسمدة المدعمة

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن العام الحالي شهد انفراجه في توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين، استعداداً لموسم الزراعة الصيفي، وتم توزيع 3 شكائر أسمدة على المزارعين قبل الزراعة لأول مرة، على أن يتم توزيع باقي الكمية عقب انتهاء الحصر الفعلي بعد زراعة الأرض.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يتابع توريد الأسمدة يوميا من خلال غرفة العمليات المركزية التابعة لشئون المديريات بوزارة الزراعة، لافتا إلى متابعة تحرك أسطول السيارات من المصانع إلى المحافظات، وحركة سحب الأسمدة من الجمعيات الزراعية، وبرنامج الشحن الشهري على مدار الساعة سواء في الأقاليم أو مع المصانع، مؤكداً تسليم من 40 إلى 45% من حصة الأسمدة للمزارعين للموسم الصيفي حتى الآن.

يمكن صرف الأسمدة من خلال الحيازة الورقية

وأشار الى أنه بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم استثناء العام الحالي من حظر استخدام البطاقة الورقية حيث يمكن من خلال البطاقة الورقية صرف الأسمدة المدعمة لهذا الموسم، وذلك مراعاة لمصلحة الفلاح بجانب كارت الفلاح الذكي.

وفيما يتعلق بكارت الفلاح الذكي أكد «يوسف»، أنه تم طباعة 3.6 مليون كارت، وإضافة 2.1 مليون كارت ميزة لها ويجري حاليا استبدال 1.5 مليون كارت أخرى بخدمة ميزة، ليمتلك المزارع حسابا بنكيا يمكن من خلاله الصرف والمحاسبة في البنوك، كما يتم من خلاله إستلام أمواله مقابل توريد القمح والبنجر.

الزراعة تضيف خدمة استخراج كارت الفلاح التالف من البنك الزراعي

وأعلن الاتفاق مع البنك الزراعي على افتتاح أفرع في محافظات الدقهلية والقليوبية ودمياط لاستخراج كارت الفلاح المفقود أو التالف أو المنتهي الصلاحية خلال 15 يوما فقط وقريباً سوف يتم تعميم الخدمة على 1200 فرع بنك على مستوى الجمهورية من خلال البطاقة الشخصية وذلك بعد الانتهاء من قاعدة البيانات، كبديل لدور الجمعيات في تجميع الكروت وإرسالها ليتم طباعتها مركزياً.