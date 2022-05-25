قروض البنك الزراعي لمشروع البتلو.. تصل لـ2 مليون جنيه بفائدة أقل من %5

يتيح البنك الزراعي المصري لعملاءه العديد من المنتجات المصرفية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أبناء الريف المصري، التي يصدرها في صورة أوعية ادخارية أو قروض وتسهيلات ائتمانية، نستعرض من بينها المشروع القومي لإحياء البتلو، في التقرير التالي.

المشروع القومي لإحياء البتلو من البنك الزراعي المصري

يستهدف المشروع القومي لإحياء البتلو، أحد البرامج التمويلية من البنك الزراعي، تمويل المزارعين وأبناء الريف من شباب الخريجين، ومربي الثروة الحيوانية، والجمعيات والشركات العاملة في الإنتاج الحيواني، لشراء وتغذية البتلو المحلي أو المستورد، بفائدة سنوية متناقصة 5% فقط، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة.

مميزات برنامج تمويل مشروع البتلو من البنك الزراعي

- تمويل مشروع البتلو يصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى للفرد، و2 مليون جنيه للجمعيات والشركات.

- فائدة سنوية متناقصة 5%.

- التمويل: بنسبة 75% من قيمة الرأس الواحدة، أو 10 آلاف جنيه كحد أقصى.

- الحد الأقصى لتمويل التغذية للرأس الواحدة: 5 آلاف جنيه.

- فترة السماح قب السداد: تصل إلى عام لمشروع البتلو المحلي، و6 أشهر للمستورد، بعدها يتم سداد القرض دفعة واحدة.

- إعفاء من الرسوم والمصروفات الإدارية.

- إصدار وثيقة تأمين على الماشية طوال فترة القرض.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل وللضامن.

2. إيصال مرافق حديث.

3. سند ملكية/ إيجار لمقر المشروع.

4. سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركات.

يُشار إلى أنَّ المشروع القومي لإحياء البتلو من المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها الدولة لدعم صغار المربين والمنتجين، وتحفيزهم على توسيع نشاطهم، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، ويحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجاتها بأسعار معقولة، وزيادة الثروة الحيوانية.

ويسهم البنك الزراعي المصري في توفير التمويل اللازم للمشروع القومي لإحياء البتلو، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قروض ميسرة بفائدة 5% سنوية متناقصة، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.