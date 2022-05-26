لافتة «عاش هنا» للشاعر فؤاد حداد تتعرض للتخريب.. والتنسيق الحضاري يرد

تعرضت لافتة «عاش هنا»، المعلقة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، على منزل الشاعر فؤاد حداد بعابدين بالقاهرة للتخريب، ما دفع أسرة الشاعر الكبير للتوجه إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لرفعها وإصلاحها، قبل إعادة تعليقها.

وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لـ«الوطن»: إن أسرة الشاعر الكبير تواصلت معنا، وأبلغتنا بتعرض لوحة (عاش هنا) على منزل الشاعر بعابدين للتخريب، ونزعناها لترميمها، قبل إعادة تركيبها.

عدم تقدير المشروع مؤسف

وتابع: إنه شيء مؤسف، ألا يتم تقدير مثل المشروع التوثيقى (عاش هنا)، الذي يحتفي بالرموز المصرية، والمبدعين في مختلف المجالات، وكذلك توثيق الأماكن التي عاشوا بها، مطالبا المجتمع المدني والمحليات، بالتعاون مع جهود الدولة والحفاظ على هذا المشروع.

وكان الشاعر أحمد حداد، حفيد الشاعر الكبير فؤاد حداد، نشر عبر «فيسبوك» ثلاث صور، الأولى عند وضع لوحة هنا عاش الشاعر فؤاد حداد، والثانية بعد سنوات قليلة تحمل آثار التخريب، والثالثة بعد نزع اللوحة تمامًا، مشيرا إلى التواصل مع المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، وأفاد بأنه جرى سحب اللوحة لتجديدها.

فؤاد حداد والد الشعراء

والشاعر الكبير فؤاد حدٌاد يلقب بـ«والد الشعراء» وهو مولود في بحى الظاهر بالقاهرة، في 30 أكتوبر عام 1927، ظهرت عليه منذ الصغر رغبة قوية للمعرفة والإطلاع على التراث الشعري الذي وجده في مكتبة والده، وكذلك على الأدب الفرنسي من أثر دراسته للغة الفرنسية.

اعتقل فؤاد حداد عام 1953 لأسباب سياسية، ثم عاد واعتقل مرة أخرى عام 1953، وفي المعتقل اعتنق فؤاد حداد، الإسلام، نشر حداد ديوانه الأول «أحرار وراء القضبان»، الذي كان اسمه «أفرجوا عن المسجونين السياسين» بعد خروجه من المعتقل عام 1956، واعتقل مرة أخرى عام 1959 لمدة خمس سنوات، وخرج ليكتب في شكل جديد لم يكن موجودًا في الشعر العربي، وهو شعر العامية المصرية الذي يُعَدُّ شاعرنا من أوائل رُؤَّاده.

أصدر 33 ديوانًا منها 17 ديوان في حياته تم جمعها في 5 مجلدات ؛ والباقي تمت طباعته بعد رحيله، من بينها المسحراتي لسيد مكاوى سنة 1964، كتب البرنامج الإذاعي «من نور الخيال وصنع الأجيال» 30 حلقة سنة 1969.