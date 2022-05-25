التنسيق الحضاري يضع لافتة «عاش هنا» على منزل المؤرخ أحمد شلبي

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الدكتور أحمد شلبي ضمن مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء وتكريم رموز مصر في مختلف المجالات وحفظها للأجيال المقبلة، وكذلك توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والمبدعون والمفكرون والشخصيات المؤثرة، ووضع التنسيق الحضاري لافتة على منزل المؤرخ بعنوانه بـ36 شارع 105 المعادى بمحافظة القاهرة.

المؤرخ أحمد شلبي

أحمد جَابَ الله شَلَبِي، ولد بإحدى قرى محافظة الشرقية في 3 يوليو عام 1915، وهو مؤرخ مصري معروف، صاحب كتاب موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية، تلقى تعليمه الأولي بكُتَّاب القرية فحفظ القرآن الكريم والتحق بالمعاهد الأزهرية، وتخرج في كلية دار العلوم سنة 1945، وحصل على دبلوم في التربية وعلم النفس، كما حصل على درجة الماجستير من «جامعة لندن»، والدكتوراه في التاريخ والنُّظُم (نظم الإدارة والحكم) والحضارة الإسلامية من جامعة «كامبردج» بإنجلترا.

عمل مدرسا بدار العلوم (جامعة القاهرة)، ومديرا للمركز الثقافي المصري بإندونيسيا سنة 1955 (6 سنوات)، وأستاذا مساعدا بدار العلوم سنة 1956، ثم أستاذا ورئيسا لقسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بدار العلوم سنة 1961، وقام بالتدريس في جامعات باكستان وماليزيا وإندونيسا، وكان عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوا بالمجلس الأعلى للثقافة، وبالمركز العالمي للسيرة والسنة وشغل رئيس تحرير مجلة الزهراء، الصادرة عن معهد الدراسات الإسلامية.

مؤلفات الدكتور أحمد شلبي

ألف الدكتور أحمد شلبي عددا من الكتب الإسلامية باللغات العربية والإنجليزية والإندونيسية، أبرزها موسوعة «التاريخ الإسلامي»، ومقالات في عدد من الدوريات وأحاديث في التليفزيون والإذاعة، خاصة في إذاعة القرآن الكريم بمصر، ومن مؤلفاته: «أبو بكر الصديق حياته وعصره والمشكلات التي واجهها »، و«الإسراء والمعراج: دراسة تصحيح للقضاء على الشطحات والخيال»، و«الإسلام والقتال: هل انتشر الإسلام بالقوة أو بالدعوة»، و«الإسلام وعقيدة التشريع الروحي »، و«التفسير الميسر للقرآن الكريم»، و«تمييز العرب والإعجاز البلاغي للقرآن».

كما أصدر « الحكومة والدولة في الإسلام»، و«عمر بن الخطاب شخصيته والتوسع الإسلامي في عصره»، و«قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها»، و«موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية»، وهي دراسة تحليلية شاملة في عشرة أجزاء لتاريخ العالم الإسلامي كله، من مطلع الإسلام حتى العهد الحاضر، مع دراسة الجوانب الحضارية التي أسهم بها المسلمون في ترقية العمران وتطوير الفكر البشري، و«سلسلة مقارنة الأديان من خمسة أجزاء»، وتوفي الدكتور أحمد شلبي في 10 أغسطس عام 2000.