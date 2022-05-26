تفاصيل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية و«حياة كريمة» في ملوي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مركز ملوي حظى بتنفيذ العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال الاهتمام بكافة جوانب التنمية والمتعلقة بحياة المواطنين، وخاصة الجوانب المتعلقة برفع كفاءة البنية التحتية للدولة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، كما تستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عدد 165 قرية بتوابعها بمركز ملوي بمشروعات متنوعة في 19 قطاع خدمي، حيث يجري إنشاء وإعادة توسعة 4 محطات لمعالجة الصرف الصحي بالمركز.

مشروعات في قطاع الرصف بملوي

وجاءت المشروعات التي نُفذت في مدينة ملوي كالتالي:

وبدءًا من العام الحالي 2021 جرى تنفيذ أعمال الرصف في شوارع المدينة بأحيائها الأربعة، بأطوال إجمالية قدرها 17 كيلومترًا باستثمارات قدرها 30 مليون جنيه ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للدولة.

ومن أهم الشوارع التي شملتها أعمال الرصف شوارع المعهد الديني وعباس العقاد بتفرعاته وش مجمع الكنائس بتفرعاته، بحي شـمال المدينة، وجار رصف شارع البوشي والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع «محمود خليفة بتفرعاته انتهاءً بالمصرف البحري»، بحي غرب المدينة، وجار رصف بشارع الأزهار، وشارع المطاحن، وشارع بورسعيد، وشارع شكري، بحي شـرق المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف بشارع المصرف القبلي أمام المساكن بحي جنوب المدينة، وجار استكمال أعمال رصف بشارع 26 يوليو.

وجرى تنفيذ أعمال الرصف وإعادة رصف الطرق بدائرة مركز ملوي باستثمارات قدرها 44 مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2020/2021 «بالطريق السياحي ـ طريق الدائري ـ وطريق دير البتول ـ طريق 398 المعصرة ـ طريق العرين القبلي ـ طريق قصر هور المحيط ـ طريق جسر طراد النيل بحمزاوي ـ طريق عزبة عفيفي ـ طريق عزبة الشماس ـ طريق 507 مدخل طريق مصر أسوان»، أما بالنسبة لطريق الشيخ عبادة اأبو حنس، والمدرج ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، فإنه جرى عمل الجسات بالطريق المار بمواقع أثرية وتنفيذ التصميم الكامل للطريق وجار عمل المعاينة وأمر الإسناد.

وجرى إدراج أعمال الرصف بدائرة مركز ملوي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها حاليًا بمركز ملوي طبقا لترتيب أولويات تنفيذ قطاعات المبادرة.

مشروعات في قطاع المواقف:

منذ سنوات لا تتوافر مواقف للسيارات رسمية داخل مدينة ملوي، ويجري استغلال بعض الأماكن من السائقين بطرق عشوائية للانتظار بحرم الشوارع بصفة عامة، وجار التنسيق لاستغلال المساحات أسفل كوبري ملوي العلوى الجديد.

قطاع التجميل وتحسين البيئة

وفي قطاع التجميل وتحسين البيئة، جرى توريد 55 صندوق قمامة وتوزيعها على الأحياء الأربعة بالمدينة، وتوريد 5 قلابات قمامة سعة 20 مترًا مكعبًا و 2 لودر، وجار توريد سيارة مكبس لتجميع القمامة وعدد 2 لودر قمامة، ومدرج بالخطة الاستثمارية للعام المقبل، أعمال تجميل 3 ميادين في المدينة، وهي ميدان شارع سيف شارع الجيش وشارع الثانوية بنات، وكذلك أعمال تطوير وتجميل منطقة غرب المدينه أمام مستشفى ملوي العام وهو المخطط تنفيذه لصالح المدينة، ومدرج أيضًا توريد سيارة مكبس لتجميع القمامة وعدد 2 لودر وعدد ثلاثة سيارة كسح.

في مجال تراخيص البناء:

ولا تنطبق الاشتراطات البنائية على القرى، وتكون قاصرة على المدينة فقط، وتؤكد الوحدة المحلية أنه لم يتم إيقاف استخراج ترخيص البناء في القرى وجار استخراجها طبقا لأحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، كما أصدرة إدارة التخطيط العمراني 2200 شهادة صلاحية موقع، وأصدرت الإدارة الهندسية 763 رخصة بناء، و482 رخصة تعلية بناء.