وزير الرياضة يشهد مراسم إجراء قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، مراسم حفل إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد رقم 25، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9- 19 يوليو المقبل، بمشاركة 14 منتخبا، على صالتي حسن مصطفى، وأصالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

انفراد مصر بتنظيم بطولة كأس العالم لليد في ظروف صعبة

حضر مراسم إجراء القرعة منصورو اريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، محمد الألفي مدير البطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وشارك في سحب مراسم القرعة نجوم المنتخب المصري أحمد الأحمر - إبراهيم المصري - يحيى الدرع - كريم هنداوي - أحمد عادل.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: «أرحب بضيوف مصر، ومرة ثانية نلتقي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة جديدة، وبعد انفراد مصر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في ظل ظروف صعبة مر بها العالم كله، يسعدنا استضافة بطولة أفريقيا لكرة اليد رقم 25، ونتمنى أن يكون التنظيم والإعداد على أكمل وجه، هناك دعم كبير من الحكومة للنهوض بكرة اليد المصرية، وتنظيم مثل هذه البطولات التي تشرف مصر بتنظيمها».

نجاح مصر في استضافة الأحداث الرياضية الضخمة

وتابع الوزير أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالا لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

وشدد على ضرورة خروج البطولة بصورة مميزة، وتحقيق نجاح جديد يضاف لسلسلة النجاحات التي حققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها.

ومن جهته، قال منصورو اريمو: «أتقدم بكل التحية والتقدير إلى كافة الاتحادات والقيادات السياسية والاتحادية المصرية وأتقدم بالشكر على اهتمامكم لتنظيم البطولة، وسعيد وفخور أن جهودكم وجهود الاتحاد الأفريقي تجلت في القدرة على تنظيم بطولة كبيرة بحجم أمم أفريقيا للمنتخبات لكرة اليد».

وتابع:«أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على دعمه الكامل لنا لتنظيم البطولة، وإعلاء كرة اليد الأفريقية».

واختتم:«أطالب الإعلام بدعم اللاعبين وتشجيعهم طوال الوقت.. نحن نمتلك 14 منتخبًا يشارك في البطولة رقم 25 لكأس أفريقيا، وهذا دليل على النجاح الذي نسير فيه».

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: «اليوم نوجه رسالة حب وتقدير للدولة المصرية وقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل دعمه المتواصل للرياضة المصرية، حتى أصبحت مصر من الدول النموذجية في بنيتها الرياضية، ولديها القدرة على تنظيم أي بطولة دولية، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه لكل خطوات الاتحاد، كما قدم الشكر للدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على دعمه للاتحاد المصري وسعيه لتطوير كرة اليد داخل مصر، مؤكدا على بذل كل ما بوسعه من جهد، كي تظهر البطولة بصورة تليق بمكانة وسمعة مصر في تنظيم البطولات الدولية».

قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25 لرجال كرة اليد عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى: «مصر، المغرب، الكاميرون»، وضمت المجموعة الثانية: «الجزائر، الجابون، غينيا، كينيا»، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات «تونس، الرأس الأخضر، نيجيريا»، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات «أنجولا، الكونغو الديمقراطية، السنغال، زامبيا».