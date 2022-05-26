وزير الرياضة يستقبل نظيره القطرى بمطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مساء اليوم، صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب القطري، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولى.

جاء ذلك ضمن استضافة مصر لفعاليات اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في دورته الـ45، ومكتبه التنفيذي خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.

ختام النسخة الثانية من منتدي العاملين بالشباب والرياضة العرب

وكان وزير الشباب والرياضة، قد شهد ختام النسخة الثانية من منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب، تحت شعار «رؤية وطن»، بمشاركة وفود 20 دولة عربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذي نفذته وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي.

حضر ختام المنتدى كلا من السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، واللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، والدكتور أحمد الحديدي، رئيس مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة من مختلف الدول العربية.

توصيات منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب

تضمن ختام المنتدى عرض التوصيات التى طرحها الشباب المشاركين، منها: «تأسيس مكتب للعاملين بالشباب والرياضة العرب بالوزارات والهيئات الشبابية والرياضية بمختلف الدول العربية، يكون بمثابة نقطة تواصل لطرح الرؤي والأفكار بين القائمين علي العمل الشبابي والرياضي والتنموي، وبحث مدي إمكانية العرض علي الأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر لتنفيذ نسخة خاصة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (PLP) للشباب العاملين بوزارات الشباب والرياضة العرب، وما في حكمها».

كما أوصى المشاركون بانعقاد الدورة الثالثة من منتدي العاملين بالشباب والرياضة على المستوي العربي والأفريقي في العام المقبل 2023، والعمل على تنفيذ استراتيجية عربية مشتركة تهدف إلى وضع أسس لبناء الإنسان العربي وتأصيل الهوية العربية من خلال دور وزارات الشباب والرياضة العرب، وما في حكمها.