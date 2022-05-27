حظك اليوم برج الدلو الجمعة 27-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو يحب المرح والهزار في الحديث مع الآخرين كثيرا، كما أنه يحرص دائما على الاستمتاع بحريته، ولا يحب أن يتقيد بقيود المجتمع والعادات والتقاليد، الأمر الذي يجعله يتأخر في الزواج، ولا يفضل الزواج في سن مبكرا على الإطلاق، كما أنه يحب السفر والتنقل من مكان لآخر، ويتجنب التعامل مع المنافقين والذين لديهم صفات سيئة في التعامل مع الآخرين.

ويتميز مولود برج الدلو أيضا بأنه شخصية قوية، ولا يحب أن يظهر في مظهر الضعيف على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

برج الدلو والحب

لا يحب مولود برج الدلو التقيد، ولا يحب أن يقترب أحد من حريته واستقلاليته، الأمر الذي يجعل شريك حياة مولود برج الدلو يعاني في علاقته كثيرا، كنا يحدث الكثير من المشاحنات فيما بينهم.