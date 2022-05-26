حظك اليوم برج الحوت الخميس 26-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الحوت حبهم للخيال ويحبون العيش في عالم من الأحلام الذي يرسمونه في خيالهم وعقلهم ويشعرون بالسعادة حيال ذلك، كما أن لديهم إحساس مرهف، وعاطفة قوية جياشة، كما يعرف عنه ضعف الإرادة، وعدم تحمل المسئولية كثيرا فهم يحبون الحرية ويهربون من المسئوليات، كما أنهم منفتحون على العالم.

صفات مواليد برج الحوت

ومن ضمن صفات مولود برج الحوت أنه غير أناني ولا تهمه الماديات، كما أنه مثالي ويتهرب من الواقع، ويعرف عنه أنه حافظ للأسرار ولا يمكن أن يفشى بها، وهو لا يسعى إلى المجد أو الحصول على منصب أو قيادة أو سلطة ويحمل في قلبه الرضا، كما أنه هادئ إلى أبعد الحدود وغير مبال بما يحدث حوله من قضايا أو أزمات أو مشامل، وليس هناك من يستطيع أن يخرجه عن ذلك الطور.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

عليك أن تركز على أهدافك وتقاوم التشوش لتحقق ما ترغب به على المستوى المهني وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

عليك الحذر اليوم حيث تتواجد الشمس في وضع معاكس، وينصحك الفلك أن تعطي تركيزا أكبر لما يصدر منك من أقوال أو أفعال حتى لا تقع في أخطاء تحسب ضدك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.