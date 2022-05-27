«التنمية المحلية»: القرى والعزب تمثل 60% من تراخيص البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أعمال البناء وإصدار تراخيص للبناء سارية وفق اشتراطات البناء الجديدة، التي تطبق في المدن فقط، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60% من التراخيص، فيطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اشتراطات البناء تهدف لضبط العمران، والقضاء على التشوهات التي طرأت على بعض المناطق، وجار العمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للأحياء والمدن.

ممنوع التعديات

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن أي مواطن يتقدم للحصول على رخصة بناء بموجب القانون والضوابط وغير مسموح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى، فأي مخالفة سيجري التعامل الفوري معها بالقانون.

اشتراطات البناء

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه وفقًا لاشتراطات البناء جرى إعفاء المساحات الأقل من 175 مترًا مربعًا من شرط الواجهة التي لا تقل عن 8.5 متر، مع إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام والأبنية التعليمية ومشروعات السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، لافتة إلى أن ضوابط البناء ضرورية لإيقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة خلال الأعوام السابقة في عدد من المحافظات، ما أثر بالسلب على البنية التحتية والخدمات.

بيان الصلاحية

ومن ضمن خطوات الحصول على ترخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة ضرورة التقديم بطلب الحصول على بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي المختص، ويحدد بالطلب عنوان وكروكي للموقع، موضحًا به الطرق المؤدية إليه، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن وتقديم الإيصال الدال على سداد الرسوم، وبعدها يتم إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة، وإرسال الطلب ومرفقاته إلى الجامعة الحكومية التابعة للمحافظة، لإعداد بيان صلاحية الموقع قبل تقديم طلب الحصول على رخصة بناء.