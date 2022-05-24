التنمية المحلية: بدء حصر الأراضي لإقامة أسواق السلع المخفضة بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بالتنسيق مع الوزارة، بدأت في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لمواجهة موجة الغلاء والأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا لـ«الوطن» أن التنمية المحلية تتابع الموقف بكل المحافظات، وجار حصر الأراضي الفضاء التي سيجري تخصيصها أو استئجارها من أصحابها بكل محافظة لإقامة أسواق منظمة ومخططة، والعمل على تجهيزها، لتعمل حتى نهاية العام الجاري كأسواق توفر السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، بعد اختصار خطوات تنقل السلع وتوصيل السلعة من المنتج إلى المستهلك بدون وسطاء أو تجار تجزئة.

استمرار مبادرة «سنابل الخير»

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تدعم كل المبادرات المجتمعية والمجتمع المدني والتجار في إقامة المعارض والشوادر التي توفر السلع ذات الجودة بالسعر المناسب من أجل خدمة أفضل للمواطن، لافتا إلى أن مبادرة التنمية المحلية «سنابل الخير» مستمرة لتوفير منافذ متحركة للوصول للأحياء والقرى والنجوع والأماكن التي يصعب الوصول إليها من أجل توفير السلع واللحوم.

توفير كل السلع في الأسواق الجديدة

وشدد على تشغيل الأسواق في أقرب وقت للوصول إلى كل المواطنين وتوفير كل السلع للحد من موجات ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وزارة التموين والغرف التجارية تعمل على التنسيق مع التجار لتوفير كل السلع وفرش الأسواق بمجرد تجهيزها بمختلف المحافظات.

ولفت إلى أن التنمية المحلية تعمل على إزالة أي عراقيل تواجه التوسع في إقامة الأسواق والمنافذ والشوادر التي تخدم الأسر، خاصة المناطق الشعبية والأحياء والقرى.