الصالون الثقافي لحنان يوسف يضع بنود أجندة الحوار الإعلامي

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، عُقد اليوم الصالون الثقافي للأستاذة الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام في دورته الثلاثين إلكترونيًا، والذي عُقد تحت عنوان: «في عام المجتمع المدني.. نحو وضع أجندة للحوار للإعلامي والثقافي».

وأوضحت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام والرئيس التنفيذي للمنظمة، أن فكرة الصالون جاءت من منطلق الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدعوة لحوار وطني، وبوصف المنظمة إحدى منظمات المجتمع المدني جاء حرص المنظمة لطرح أجندة للحوار الإعلامي والثقافي كأحد المجالات الهامة والفاعلة في النهوض بالمجتمع المصري.

وشهد الصالون مشاركة واسعة من مجموعة من النخبة الأكاديمية والإعلامية في تخصصات الإعلام والثقافة، حيث قدموا مجموعة من الرؤى والمقترحات حول فكرة تعلم أبجديات الحوار كأساس لعمل أي حوار ناجح وفاعل.

وتفاعل الشباب مع موضوع الصالون، في إطار عادة الصالون المستمرة لمشاركة الشباب فيه، وعرض الشباب آرائهم ومقترحاتهم خلال مداخلاتهم المختلفة.

وضع أجندة للحوار في مجموعة من المجالات

وخلال فعاليات الصالون طرحت أسرة الصالون مشروعها في إجراء دراسة لوضع أجندة للحوار في مجموعة من المجالات، ثم عرض المشاركون مقترحاتهم ورؤيتهم، والتي تمثلت في مجموعة من المحاور كان بداياتها في تأسيس كيفية التدريب على أبجديات الحوار.

وصرحت يوسف أن الصالون سيخرج بورقة للسياسات التي تضم مقترحات في بناء أجندة للحوار الإعلامي والثقافي، من أبرز ملامحها عمل تدريبات لأبجديات الحوار، وعمل فيديوهات قصيرة توعوية للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تنظيم العديد من الجلسات المقبلة

واختتمت فعاليات الصالون بإعلانه لتنظيم العديد من الجلسات المقبلة لربط مجال الحوار في مجالات مختلفة، ثم اختتم الصالون بفقرة غنائية شدت بها الفنانة الشابة ندى المنسي من ذووي الهمم، وشارك في فعاليات الصالون الذي شهد حضورا مميزا وتفاعلا كبير نخبة من كبار الشخصيات في مقدمتهم الاستاذة الدكتورة مني الحديدي والأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد والاستاذة الدكتورة إيمان سويلم والأستاذ الدكتور أحمد لطفي والأستاذ الدكتور عصام البكل والمصور السينمائي كمال عبدالعزيز والدكتورة منال ماهر الجميل والدكتورة داليا عثمان والدكتور نادر محمد والدكتورة الهام الأصيل والدكتور شريف المنسي والأستاذة نجلاء فهمي والأستاذة نسمة محمد والإعلامية ميريهان مطر، والإعلامي السوداني المعروف الأستاذ صلاح غريبة وعدد كبير من شباب الإعلاميين وطلاب الإعلام.