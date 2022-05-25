نقابات عمال مصر: سنقدم مقترحا بتوحيد جهات تدريب العمالة في الحوار الوطني

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ الفترة المقبلة ستشهد حوارا مجتمعيا بين النقابات للخروج بورقة عمل فيها معظم أفكار التنظيم النقابي، خاصة أن هناك حاجة ماسة للحصول على إجابات لبعض الاستفسارات في الحوار الوطني.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن أول هذه الاستفسارات متعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكدت أهمية مشاركة العمال في وضع السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية: «سنتناقش حول الكيفية التي سيشارك العمال فيها بموجبها».

العمالة غير المنتظمة

وتابع: «لدينا نقاط مهمة مثل العمالة غير المنتظمة، إذ قدمت لهم الدولة الكثير من الرعاية الاجتماعية وقانون النقابات وقانون التأمين الصحي، وفي مشروع قانون العمل لهم صندوق سيرعاهم، وهناك أيضا ملف التدريب في مصر، إذ أنّ الوزارات فيها مراكز تدريب، ولنا وجهة نظر في هذه المسألة، إذ أننا نحتاج إلى أنّ يكون التدريب منظومة واحدة لهدف واحد يحقق الهدف منه بالنسبة إلى المبالغ التي تنفق عليها».

وأكد ضرورة أن يتبع التدريب جهة واحدة، إذ أن الكثير من جهات العمل بدأت تفتح في ليبيا، ومن المنتظر أن تفتح العراق، والعمالة التي تخرج من مصر يجب أن تكون مدربة بشكل جيد، وبالتالي، يجب تجهيز مراكز التدريب بشكل أفضل، حتى يكون العامل المصري سفيرا لكل العمالة المصرية.