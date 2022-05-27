وفاة زوجة الموسيقار باسم درويش في ألمانيا

توفيت منذ قليل زوجة الفنان والموسيقار باسم درويش، عضو فريق كايرو ستيبس الموسيقي في دولة ألمانيا.

الوفاة تمت في دولة ألمانيا

أعلن محمد منير، مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية، خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بموقع «فسبوك»: قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله اليوم في ألمانيا زوجة أخي وصديقي الغالي الموسيقار المصري باسم درويش.. ربنا يرحمها ويصبّرك يا باسم».

الموسيقار باسم درويش، بدأ مشواره الفني في سن 18 عامًا، ورغم دراسته بكلية الألسن إلا أن ذلك لم يمنعه من تحقيق حلمه الفني والوصول للعالمية في مشوار استغرق 25 عامًا من الإصرار والعمل، ولديه حاليًا فريق كايرو ستيبس أحد أهم وأشهر الفرق الموسيقية في مصر والعالم العربي.