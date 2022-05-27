15 يوما من أجل القمة.. منال أول مصرية تصعد أعلى «إفرست»: الحلم يكمل بالـ7 جبال

تركت حياتها الروتينية ومهنتها التي أفنت سنوات طويلة فيها من أجل شغفها، سعت خلف الحلم الذي وضعته للوصول إلى القمة، لتنظر للعالم من أعلى نقطة فيه، من فوق قمة جبل إفرست الشهير، لتصبح أول سيدة مصرية تحقق ذلك الإنجاز، وتتحول حياتها من صيدلانية تقضي يومها في روتين العمل إلى مغامرة متواصلة.

رحلة لم تكن بالسهلة استمرت نحو أسبوعين، كانت فيها بمفردها، عاشت تجربه صعبة، منال رستم صاحبة الـ42 عاما، تروي لـ«الوطن»، أن بدايتها مع مجال تسلق الجبال كانت وهي في سن الـ30 عاما، حينما شاهدت إنجازات عمر سمرة أول مصري وأصغر عربي يصعد إلى جبل «إفرست»، لتقرر خوض تلك التجربة، وتجد نفسها شغفت هوية جديدة، أبعدتها عن مجالها الأصلي فهي صيدلانية متخصصة، «لقيت نفسي سبت الصيدلة عشان أركز في المجال ده».

منال رستم: احتجت لسنوات من التدريب لتحقيق الحلم

استعدادات «منال»، لخوض تجربة الصعود إلى قمة جبل «إفرست»، الذي يعد أعلى جبل على وجه الأرض، ويرتفع حوالي 9 كم عن سطح البحر، لم تكن سهلة فاحتجت سنوات لتنفيذ فكرتها، من ممارسة لألعاب القوى والجري وغيرها من الألعاب الرياضية، لتكون في مستوى اللياقة الذي يسمح لها في إكمال رحلتها، والتدرب على الظروف المناخية المختلفة، كذلك المواقف المتوقع أن تواجهها في رحلتها.

أكثر من 15 يوما قضتهما البطلة الأربعينية، في رحلة صعودها إلى قمة جبل «إفرست»، واجهت فيها العديد من المصاعب والتحديات الخطيرة، فوجدت نفسها مجبرة للمرور من فوق جثث الذين فشلوا في إكمال رحلة الصعود والعودة، «كان لازم يبقى معايا أكسجين في رحلتي وده كان تعبني جدا، لكن كان عندي إصرار أني أكل وأوصل لهدفي»، فانتصرت على مشاعر الخوف والوحدة والوحشة التي عاشتها، وتغلبت عن انفصالها عن العالم بعد انقطاع شبكة الإنترنت عنها، حتى قادتها روح التحدي بداخلها لإكمال رحلتها، وتصبح أول مصرية تصعد لقمة جبل إفرست.

نجحت في تسلق قمم جبلية أخرى

ذلك ليس النجاح الأول لـ«منال» في تسلق الجبال، فتمكنت من قبل من الصعود نجحت منال من قبل فى تسلق جبل «كليمنجارو» فى تنزانيا وهو أعلى قمة جبل فى إفريقيا، وأيضًا تسلقت جبل كينيا الذى يعتبر ثانى أعلى قمة «جبلية» فى إفريقيا، وقمة «إلبروس» الموجودة فى روسيا، وقمة جبل «أكونكاجوا» فى الأرجنتين ثانى أعلى قمة جبلية فى العالم.

وتتمنى أن تتمكن من تحقيق حلمها بصعود أعلى 7 قمم جبلية في العالم، نجحت في صعود مجموعة منهم، ويتبقى لها «دينالي» في أمريكا الشمالية، و«فينسون ماسيف» في أنتاركاتيكا، وقمة جبل «بونتشاك جايا» في أستراليا، «هكمل سعي إني أحقق حلمي في صعود باقي قمم الجبال».