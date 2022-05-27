وزيرة الهجرة تستقبل البطلة «منال رستم».. أول مصرية تصل قمة جبال إيفرست

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «منال رستم»، أول فتاة مصرية تصعد إلى قمة جبال «إيفرست»، أعلى جبال العالم، على ارتفاع نحو 9 آلاف متر.

جهود القيادة السياسية لتمكين المرأة

وأكدت وزيرة الهجرة دعمها للفتيات المصريات بالخارج، مؤكدة أن نجاح بناتنا يؤكد جهود القيادة السياسية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، دون تمييز على أي أساس.

وأشادت الوزيرة بما قامت به منال من عمل بطولي، وما يسبقه من تدريب شاق واستعدادات لإنجاح المهمة، لتصبح أول فتاة مصرية تصل لأعلى قمة في العالم، مثمنة رفعها علم مصر وترديد عبارة «تحيا مصر».

الرياضة تمثل أحد أدوات القوة الناعمة

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الرياضة تمثل أحد أدوات القوة الناعمة التي ينبغي علينا الاستثمار فيها، والترويج لمصر في العديد من المحافل، متابعة أن الفتيات المصريات قادرات على قهر أصعب الظروف، وتحقيق النجاح وسط المشاق البالغة بعزيمتهن وإصرارهن.

ومن ناحيتها، أوضحت «منال رستم»، أن الطريق لم يكن سهلا، فالفكرة استغرقت سنوات لتنفيذها والاستعداد لها، وممارسة ألعاب القوى والجري وغيرها، بجانب العديد من الماراثونات العالمية، خلال الإقامة بدولة الإمارات العربية.

وتابعت أن الصعود إلى إيفرست سبقه صعود العديد من قمم الجبال، في أفريقيا وأوروبا، ومن بينها قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، وقمة جبل كينيا، وكذلك قمة جبل أليس في روسيا، وقمة جبل «مون بلو»، في فرنسا عام 2018.

وأضافت «منال»، أن رحلة الصعود إلى «إيفرست»، استغرقت نحو أسبوعين، مشيرة إلى أنها نجحت في تغيير الصورة النمطية عن المحجبات، لتصبح أول سفيرة لشركة «NIKE»، بالحجاب.