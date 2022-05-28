حظك اليوم برج القوس السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات عديدة يمتلكها مواليد برج القوس، أشهرها بالنسبة للمحيطين بهم الحماس والانطلاق وحب السفر وتجربة العديد من الأشياء وزيارة مختلف الأماكن والبلاد، فهم لا يتوقفون عن السفر كل فترة قصيرة طالما سنحت لهم الفرصة أو لم تسنح، فهم يخلقونها من أجل الشعور بالمتعة التي تصيبهم عند السفر والترحال وتسلق الجبال وركوب الخيل وغيرها.

صفات مواليد برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بالكرم والحيوية، ويمتلكون عقلية منفتحة مثقفة تحب الاطلاع على الثقافات المختلفة للبلاد، كما أنّهم يهتمُّون بالفلسفة، ويحبون الطموح والنجاح ويُقال أنهم قادرون على تحويل أفكارهم إلى أفعالٍ، ولا يتوقفون عن الإبداع والبحث وراء هدف أو شيء جديد، وهم أيضا متفائلون دائما ومرحين، ما يجعل الإيجابية جزء لا يتجزأ عن شخصياتهم الشغوفة، ويكرهون الكذب والخداع كرها شديدا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم مرورك بالضغوط منذ فترة فإن وجود القمر في منزلك السادس اليوم يدفعك للتركيز على تلبية احتياجات من تحبهم حتى لا يصابون بالحزن ويشعرون بالضيق، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويساعدك في أن تكون قوي الملاحظة اليوم لكل صغيرة وكبيرة تدور حولك وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي، ولكن يجب عليك الانتباه لحقوقك كثيرا.