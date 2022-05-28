حظك اليوم برج الأسد السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد من أكثر الأبراج التي تتمتع بشخصية قوية وطبيعة حادة، ويرجع ذلك إلى انتماءه لمجموعة الأبراج النارية، فهذا البرج له من اسمه نصيب، فهو يشبه الأسد في في صفاته الحادة، يحب أن يفرض شخصيته ويمارس سيطرته على الأشخاص المحيطين به، كما أنه يحب أن يكون مركز اهتمام من الآخرين، ولا يحب التعامل مع المنافقين.

ومولود برج الأسد شخصية قادرة على تخطي المواجهات والصعاب والتحديات التي يتعرض لها بشكل دائم ومستمر، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلّب منك الانتباه والتحرّك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد

اليوم يطالبك الفلك بعدم الضغط على من حولك وامهلهم وقتهم.

برج الأسد والعمل

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القيادية في عمله، الأمر الذي يجعله يصل إلى مناصب قيادية بشكل سريع، ولا يحب أن يظل في منصبه لفترات طويله ويحب أن يترقى من منصب لمنصب أعلى منه ما بجعله يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.