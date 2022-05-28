«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرًا عن مباراة ليفربول وريال مدريد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «ليفربول وريال مدريد.. من سيفوز بدوري أبطال أوروبا؟».

وسيشهد اليوم حسم المسابقة الأشهر في القارة الأوروبية، وهي دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي ليفربول وريال مدريد في فرنسا، وستكون ليلة حماسية بامتياز في نهائي الكؤوس الأوروبية.

توقعات بفوز الملكي الإسباني

ويعتبر طرفا المباراة النهائية من أقوى الفرق الأوروبية وأكثرهم حصدًا للألقاب في القارة، ورغم أنّ كل التوقعات تتنبأ بفوز الملكي الإسباني، إلا أنّ بعض محللي كرة القدم في العالم أكدوا ضرورة عدم الاستهانة بتصرفات يورجن كلوب وأبنائه في المباريات النهائية.

والتقى كلوب وأنشيلوتي في 6 مناسبات بدوري أبطال أوروبا، خسر منها كلوب 3 مباريات وفاز في 2 مباراة، ولم يخسر ريال مدريد أي نهائي في دوري أبطال أوروبا بالنظام الحديث، وسيكون هذا النهائي هو الثالث من نوعه بين الفريقين بعد نسختي 1981 و2018، ففي الأولى خسر الفريق الملكي البطولة في فرنسا، وفي الثانية فاز على حساب ليفربول.

مهاجم النادي الملكي يتصدر ترتيب الهدافين بدوري أبطال أوروبا

ومن الأشياء التي ترجح كفة النادي الملكي تصدر كريم بنزيما، مهاجم الفريق الإسبانى، ترتيب الهدافين بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، برصيد 15 هدفاً بفارق هدفين عن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.