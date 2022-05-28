عاجل .. مدبولي: الإعلان عن البرنامج الجديد مع «صندوق النقد» قريباً

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه سيتمّ الإعلان عن البرنامج الجديد للتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال فترة وجيزة، الذي سيعمل الجانبين عليه بعد حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية العالمية الراهنة.

مدبولي: برنامج صندوق النقد الجديد هدفه الاستقرار والثقة للاقتصاد المصري

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه بـ30 مستثمرًا من كبار المستثمرين الإماراتيين اليوم على هامش زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي التي يجريها حالياً، أنذَ البرنامج الجديد هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن َّالدولة المصرية عملت منذ عام 2016، على ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة، وكان من بين أهداف هذا البرنامج، تقليل المخاطر التي تواجه الاستثمار في مصر.

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة

وشدد «مدبولي»، على أنَّ مصر مرت بظروف صعبة؛ حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الإسراع بخطوة الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، إذ كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الإمكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.